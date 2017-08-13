رسميًا.. المقاصة يتسلم استغناء «ريكو» من الزمالك

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه أنهى صفقة بيع اللاعب صلاح عاطف «ريكو» لصفوف نادي مصر المقاصة بعد الاتفاق بين الناديين على كافة بنود التعاقد.

وشدد رئيس الزمالك على أن النادي تسلم مستحقاته من الصفقة وانتهت بشكل رسمي، وتم بيع اللاعب بصورة نهائية وأرسل الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب للفريق الفيومي.

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كان ريكو قد انضم للزمالك مطلع الموسم المنقضي قادمًا من صفوف اتحاد الشرطة، إلا أنه لم يحصل على ثقة المدربين الذين تولوا قيادة الفريق خلال هذا الموسم وتم وضعه على ضمن قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.