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بالصور- سحب 4600 كراسة شروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي حتى الآن

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مصراوي Masrawy

بالصور- سحب 4600 كراسة شروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي حتى الآن

04:07 م الأحد 13 أغسطس 2017

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بالصور- إقبال كبير على مكاتب البريد لسحب كراسات

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بالصور- إقبال كبير على مكاتب البريد لسحب كراسات "الإسكان الاجتماعي"

كتبت- ندى الخولي:

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن هناك إقبالاً كبيراً على سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع" الذي بدأ أمس السبت بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي طرح بها الوحدات.

وأضافت عبدالحميد: "وفقا للتقرير الذي ورد من هيئة البريد، تم حتي الآن سحب نحو 4600 كراسة شروط"، مشيرة إلى أن مكاتب البريد لم تكن تعمل بكامل طاقتها أمس، أما اليوم فقد شهد معظم مكاتب البريد زحاماً من المواطنين للحصول علي كراسات الشروط.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إلى أن وزارة الإسكان طرحت وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع" (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ22 محافظة، بنظام التمليك.

وأوضحت أن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز، مستمر حتي نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من يوم الأحد المقبل 20/8/2017 حتى يوم الأربعاء 20/9/2017.

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