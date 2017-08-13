سر صندوق بيرة أوقع المخرج سامح عبد العزيز في قبضة "كمين الهرم"

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول، تفاصيل جديدة بواقعة ضبط مواد وعقاقير مخدرة بحوزة المخرج سامح عبد العزيز، بمنطقة الهرم، أمس السبت.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إنه في تمام الثالثة والنصف عصر أمس، استوقف الرائد تامر الرفاعي، الضابط بشرطة السياحة والآثار، سيارة ملاكي بالقرب من فندق مينا هاوس وأهرامات الجيزة، وطالبه بإبراز تحقيق الشخصية وفتح حقيبة السيارة لتفتيشها.

حسب المصدر، امتثل المخرج سامح عبد العزيز، إلى تعليمات الضابط، وعُثر بالحقيبة على صندوق من البيرة، فوجه الطالب أفراد الكمين بتفتيش السيارة بالكامل، حيث عُثر على ( 12 جرام حشيش، 7 جرامات بانجو) داخل التابلوه.

وبتفتيش المخرج ذاتيا، عُثر بين طيات ملابسه على تذكرة كوكايين تزن جرام واحد، وقرصين من عقار الترامادول المخدر، وبسؤاله عن المضبوطات أكد "دي استعمال شخصي"، لافتا إلى أنه كان في طريقه للاحتفال بحفل زفاف ممثل شهير سيقام بالفندق.

5 دقائق كانت كفيلة باصطحاب المخرج سامح عبد العزيز، إلى مكتب شرطة السياحة والآثار بالمنطقة الأثرية، وحرر العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، محضرا بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات وسط هدوء تام من "عبد العزيز"، ليؤكد المصدر: "كان هادي جدا".

خلال دقائق معدودة، تم إرسال المتهم بالمحضر لقيده بقسم شرطة الهرم، وتم نقله إلى النيابة المسائية في تمام الرابعة والنصف عصرا، ليؤكد حيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، ومن ثم صدور قرار بحبسه 4 أيام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي.