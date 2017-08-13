إصابة 6 سجناء في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق "طنطا - كفر الزيات"

الغربية – مروة شاهين:

قال اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية: "إن سيارة ترحيلات مخصصة لنقل السجناء انقلبت بطريق "طنطا – كفر الزيات" الحر بنطاق محافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة وانفجار أحد إطارات الكاوتشوك الخاصة بالسيارة، ما أدى إلى انقلابها وسط الأراضي الزراعية على جانب ذات الطريق، وإصابة 6 سجناء حتى الآن، وجار استخراج باقي السجناء من داخل السيارة، ونقل المصابين إلى طوارئ طنطا الجامعي".

وأضاف حسونة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى الدفع بـ 12 سيارات إسعاف لنقل المصابين والقوة الأمنية المكلفة بحراسة السيارة المنكوبة.

فيما كشفت مصدر أمني، أن السيارة بها أعداد كبيرة لم يخرج منها سوى 6 مصابين فقط، مبينًا أن إسعاف الغربية أرسلت أكثر من 12 سيارة لنقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات الجامعية والمنشاوي.

وأوضح المصدر، أن هناك سيارة إسعاف نقلت سائق سيارة الترحيلات وفرد شرطة كانا يستقلان الكابينة الأمامية في حالة خطر، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية استدعت ونشا كبيرا لعدول السيارة وخروج المساجين منها.

وباشرت القيادات الأمنية، تحت إشراف مدير الأمن عمليات نقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .