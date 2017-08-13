محافظ الدقهلية: ملف شامل لإزالة كافة التعديات بـ"جمصة"

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن المحافظة استطاعت خلال الآونة الأخيرة، إعداد ملف شامل لإزالة كافة التعديات بمدينة جمصة، والبدء في تنفيذه عقب انتهاء موسم الصيف.

وقال الشعراوي: "إن تنفيذ عمليات الإزالة سيستغرق وقتًا وأيامًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على فحص فيلات كثيرة بُنيت بالمخالفة، وهناك أشكال متنوعة للتعديات، مثل فيلا مقامة على مساحة 120 مترًا، نكتشف أن مساحتها الأصلية 89 مترًا، فبالتالي نراجع كل التخصيصات للهيئات والأفراد".

وتابع المحافظ: "نراجع كل المباني المقامة، سواء الخاصة والحكومية، وسنرفع كفاءة مصيف جمصة بالكامل، وعمل ممشى للمواطنين، وتدشين مسار للدراجات، وخدمات مثل: كافيهات ومطاعم، ووضع أعمال جمالية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام محافظة الدقهلية، لإعلان المشروعات المزمع تنفيذها ورفع كفاءة وتطوير مدينة جمصة.

وأعلن المحافظ تسيير تكاتك سياحية، والقضاء على أزمة التوك توك بالمصيف، وإسناده للشباب الحاصلين على مؤهلات، ليتحول من مظهر عشوائي إلى مظهر سياحي، ويكون مثل التوك توك في باريس.