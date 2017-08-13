أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القبض على 12 سوري وسعودي حاولوا تهريب 9 ملايين قرص مخدر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 12 سوري وسعودي حاولوا تهريب 9 ملايين قرص مخدر

03:57 م الأحد 13 أغسطس 2017

القبض على 12 سوري وسعودي حاولوا تهريب 9 ملايين قرص مخدر

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من إلقاء القبض على 13 شخصًا بينهم سعودي واحد والباقي يحملون الجنسية السورية كانوا يحاولون تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين مخدر.

وقال اللواء التركي في بيان له "بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة تم إحباط محاولتين لتهريب ما مجموعة تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدولة الإمارات تمكنت من ضبط ستة ملايين قرص والقبض على المتورطين فيها وعددهم سوريين اثنين.

وأوضح اللواء التركي أنه "تم في عملية مشتركة تم إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين مخدر ضبطت في المملكة وتم القبض على المتورطين فيها بالمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم 11 شخصاً بينهم 10 سوريين وسعودي واحد.

وكان اللواء منصور التركي، أعلن في مايو الماضي، القبض على 1628 متهما خلال سته أشهر، منهم 589 سعوديًا بالإضافة إلى 1039 متهماً من 41 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية السعودية: مقتل 3 مطلوبين باشتباك مع الأمن في القطيف الاسبوع

    أخبار

  • السعودية تعلن مقتل رجل أمن وإصابة آخر في إطلاق النار شرقي البلاد

    أخبار

  • الداخلية السعودية: نعمل حاليًا على تحديد هوية انتحاري الحرم المكي

    أخبار

  • السعودية: انتحاري يفجر نفسه بالقرب من المسجد الحرام

    أخبار

إعلان

5630d9ea73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة