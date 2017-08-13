القبض على 12 سوري وسعودي حاولوا تهريب 9 ملايين قرص مخدر

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من إلقاء القبض على 13 شخصًا بينهم سعودي واحد والباقي يحملون الجنسية السورية كانوا يحاولون تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين مخدر.

وقال اللواء التركي في بيان له "بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة تم إحباط محاولتين لتهريب ما مجموعة تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدولة الإمارات تمكنت من ضبط ستة ملايين قرص والقبض على المتورطين فيها وعددهم سوريين اثنين.

وأوضح اللواء التركي أنه "تم في عملية مشتركة تم إحباط محاولة تهريب ثلاثة ملايين قرص إمفيتامين مخدر ضبطت في المملكة وتم القبض على المتورطين فيها بالمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم 11 شخصاً بينهم 10 سوريين وسعودي واحد.

وكان اللواء منصور التركي، أعلن في مايو الماضي، القبض على 1628 متهما خلال سته أشهر، منهم 589 سعوديًا بالإضافة إلى 1039 متهماً من 41 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.