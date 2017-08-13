جابريل يدعو للتحلي بالحكمة في المناورة المخطط لها بين واشنطن وسول

ألمانيا - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية للتحلي بالحكمة في تنفيذ المناورة العسكرية المخطط لها في ظل الأزمة الكورية الشمالية.

وقال الوزير الاتحادي اليوم الأحد لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا إن المناورة المشتركة يجب أن تتم "بأقل قدر ممكن من الاستفزاز".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تؤدي المناورة إلى "أن تستغل كوريا الشمالية الفرصة للقيام بأوجه استفزاز جديدة من أجل إطلاق صواريخ متوسطة المدى على قاعدة جوام (الأمريكية) مثلا".

وحذر من إمكانية أن ينتج عن ذلك "دوامة أخرى من العنف" بشكل سريع للغاية.

ودعا جابريل الدول المجاورة لكوريا الشمالية وهي روسيا والصين زيادة الضغط على بيونج يانج.

يذكر أن الاضطرابات والتهديد بالسلاح تفاقم بشكل واضح بين حكومتي واشنطن وبيونج يانج مؤخرا بعد التجارب الأخيرة لصواريخ بعيدة المدى من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ المناورة الأمريكية الكورية الجنوبية يوم 21 أغسطس القادم.