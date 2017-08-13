أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جابريل يدعو للتحلي بالحكمة في المناورة المخطط لها بين واشنطن وسول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جابريل يدعو للتحلي بالحكمة في المناورة المخطط لها بين واشنطن وسول

03:49 م الأحد 13 أغسطس 2017

جابريل يدعو للتحلي بالحكمة في المناورة المخطط لها بين واشنطن وسول

ألمانيا - (د ب أ):
دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية للتحلي بالحكمة في تنفيذ المناورة العسكرية المخطط لها في ظل الأزمة الكورية الشمالية.

وقال الوزير الاتحادي اليوم الأحد لصحف التحرير الصحفي بألمانيا إن المناورة المشتركة يجب أن تتم "بأقل قدر ممكن من الاستفزاز".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تؤدي المناورة إلى "أن تستغل الفرصة للقيام بأوجه استفزاز جديدة من أجل إطلاق صواريخ متوسطة المدى على قاعدة جوام (الأمريكية) مثلا".

وحذر من إمكانية أن ينتج عن ذلك "دوامة أخرى من العنف" بشكل سريع للغاية.

ودعا جابريل الدول المجاورة لكوريا الشمالية وهي روسيا والصين زيادة الضغط على بيونج يانج.

يذكر أن الاضطرابات والتهديد بالسلاح تفاقم بشكل واضح بين حكومتي واشنطن وبيونج يانج مؤخرا بعد التجارب الأخيرة لصواريخ بعيدة المدى من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ المناورة الأمريكية الكورية الجنوبية يوم 21 أغسطس القادم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منافس ميركل على المستشارية يظهر اتحادا معها في أزمة كوريا الشمالية

    أخبار

  • من هو زعيم كوريا الشمالية الذي يناطح أمريكا؟

    أخبار

  • سكان غوام يتضرعون الى الله "ليحنن" قلب كيم

    أخبار

  • تاكوما بارك.. ملاذ للمهاجرين غير القانونيين في خاصرة واشنطن

    أخبار

إعلان

cfd5f05c7b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم