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بالصور- إقبال كبير على مكاتب البريد لسحب كراسات "الإسكان الاجتماعي"

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مصراوي Masrawy

بالصور- إقبال كبير على مكاتب البريد لسحب كراسات "الإسكان الاجتماعي"

03:52 م الأحد 13 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

كامل الوزير يعرض حلاً لأزمة جزيرة الوراق:

الألبوم التالى

كامل الوزير يعرض حلاً لأزمة جزيرة الوراق:"شقق بديلة بالإسكان الاجتماعي"-

كتب- أحمد مسعد:
تصوير- إسلام فاروق:

شهدت عددٌ من مكاتب بريد القاهرة، الأحد، زحامًا شديدًا بالتزامن مع ثاني أيام سحب كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإعلان التاسع من الإسكان الاجتماعي.

واشتكى العديد من المواطنين لعدم توافر خدمة مناسبة لاستلام طلبات المتقدمين، نظرًا لأن مكتب البريد يحتوي على شباكي فقط لدفع الرسوم.

وبدأ المواطنون، أمس السبت، شراء كراسات الشروط لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع من مكاتب البريد، حيث تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2) بنظام التمليك.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شراء كراسة الشروط يتم من مكاتب البريد في المدن والمراكز، ابتداءً من السبت، وحتى نهاية وقت التقديم، على أن يبدأ الحجز من اليوم الأحد، وحتى الأربعاءالموافق 20 سبتمبر المقبل.

من جانبه قال وليد سعيد طه، مدير أحد مكاتب البريد بالمهندسين، إن اليوم الأول لطرح الكراسات دائماً ما يشهد تكدسًا بمكاتب البريد، لافتاً إلى أن الوزارة أعطت تعليمات بالاستمرار في العمل حتى بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف محمد صالح، مدير فرع الحجاز، أن المكتب شهد طرح ما يقرب من 15 ألف كراسة، مؤكدًا انتهاء الكراسات لليوم، على أن يتم إعادة استقبال الطلبات غدًا.

وأكد صالح، في حديثه لـ"مصراوي"، أن المكتب طلب من الإدارة إرسال 60 ألف كراسة أخرى، نظرًا لوجود ضغط شديد من المواطنين، مؤكدًا أن الإدارة مازلت مستمرة في عمليات طبع الكراسات وإرسالها إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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