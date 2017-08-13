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مانشستر يونايتد يبدأ محاولته الأخيرة لضم بيريسيتش

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مانشستر يونايتد يبدأ محاولته الأخيرة لضم بيريسيتش مانشستر يونايتد يبدأ محاولته الأخيرة لضم بيريسيتش

التحرير

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى استعداد مانشستر يونايتد، لبدء محاولته الأخيرة من أجل ضمن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش من صفوف إنتر الإيطالي.

ويحاول جوزيه مورينيو، منذ بداية الميركاتو التعاقد مع بيريسيتش، إلا أنه لم يتمكن من توفير 48 مليون إسترليني التي يطلب الإنتر الحصول عليها مقابل التفريط في خدمات اللاعب.

وقدم مانشستر يونايتد، عرضه الأخير من أجل ضم بيريسيتش مقابل 35 مليون إسترليني، إلا أن العرض تم رفضه من الإنتر، إلا أن اليونايتد قرر العودة مرة أخرى وللمرة الأخيرة من خلال عرض 48 مليون إسترليني لضم اللاعب وهو المبلغ الذي يطلبه النادي الإيطالي.

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وعلى الجانب الآخر أعرب يورجين كلوب، عن رغبته في التعاقد مع لاعب نابولي لورينو إنسيني البالغ ثمنه 60 مليون إسترليني، وذلك في حال رحل فيليب كوتينيو عن صفوف الريدز، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ميرور» البريطانية.

ويعد كلوب من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر (26 عامًا) وذلك بعد تسجيله 20 هدفًا مع نابولي الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز الثاث في الدوري الإيطالي.

ويصر النادي الإيطالي على أن نجم الفريق ليس للبيع في ظل اقتراب الموسم الجديد من البداية إلى جانب مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الريدز في حال بيع كوتينيو فسيتوفر لديهم ما لا يقل عن 100 مليون إسترليني وهو مبلغ كافٍ للغاية لإنهاء الصفقة.

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التحرير

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