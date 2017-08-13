رونالدو ينفي التصريحات المنسوبة له أثناء محاكمته بـ«التهرب الضريبي»

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نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، جميع التصريحات التي نسبت إليه أثناء محاكمته بالتهرب الضريبي لـ14,7 مليون يورو، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وقال اللاعب البرتغالي، إنّه لم يكن متعجرفًا على الإطلاق بل كان يشعر ببعض العصبية نظرًا لعدم تعرضه لهذا الموقف من قبل، كما نفي تعامله بشدة مع القاضي جوميز فيرير، بعدما نسب إليه تصريحات بقوله إنه متواجد هنا لكونه كريستيانو رونالدو.

ورفض رونالدو أن يصاحبه في المحاكمة أي مترجم لذا طالب بإعادة الأسئلة في الكثير من المرات نظرًا لعدم فهمه إياها، وأشار أثناء محاكمته إلى أنه يعلم جيدًا أنه يتحصل على الكثير من الأموال، وأي شخص يحصل على تلك الأموال ينبغي أن يدفع الكثير للضرائب.

كما نفى «صاروخ ماديرا» إخفاءه أي شيء عن السلطات الإسبانية، مؤكدًا التزامه الدائم بدفع الضرائب للسلطات الإسبانية، كما أكد رونالدو تدشينه في عام 2004 شركة تدعى "تولين" من أجل رعاية حقوق صورته، وذلك بنصيحة من محاميه في مانشستر يونايتد كريس فارنيل.

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وأوضح رونالدو، أنه كان من الطبيعي عليه عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا العمل بنصائح أشخاص من المفترض أنهم مسؤولون، مؤكدًا أن تلك الآلية اتبعها الكثير من الرياضيين في إنجلترا.

وفي تلك اللحظة خرج التصريح الذي انتشر على وسائل الإعلام العالمية "لم أواجه تلك المشكلة من قبل في إنجلترا ولذلك أرغب في العودة إلى هناك مرة أخرى".

وأخيرًا دافع رونالدو عن جميع الأشخاص الذين رافقوه في بداية مسيرته ونفى بشكل قاطع أن يكون وكيله خورخي مينديز له علاقة بمشاكله المالية الخاصة، مؤكدًا أن مينديز يحرص فقط على حصوله على أفضل العقود الممكنة.