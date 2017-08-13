يوفنتوس يسعى لاقتناص صدارة الفرق الأكثر تتويجًا بالسوبر الإيطالي

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يحتضن ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد، السوبر الإيطالي في نسخته الـ30 بين يوفنتوس ولاتسيو، في تمام الساعة 20:45، حيث يشارك اليوفي في البطولة باعتباره حامل لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما يشارك لاتسيو باعتباره وصيف الكأس.

وتواجه الفريقان في نهائي الكأس الموسم الماضي، وعلى نفس الملعب وفاز يوفنتوس بثنائية نظيفة من توقيع داني ألفيس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان وليوناردو بونوتشي الذي انتقل إلى ميلان.

وبدأ السوبر الإيطالي في عام 1988، وأُقيمت منذ ذلك التاريخ 18 مباراة من أول مواجهة على أرض حامل لقب الدوري الإيطالي باستثناء عامي 1993 و2002 و2003، حيث أُقيم السوبر في عام 1993 و2003 في الولايات المتحدة بينما أُقيمت نسخة عام 2002 في لييبا.

وبشكل عام أُقيم السوبر الإيطالي 19 مرة على أرض بطل الدوري الإيطالي و4 مرات في الصين من بينهم 3 مرات على ملعب بكين الوطني ومرة واحدة على ملعب شانجهاي كما أُقيم مرتان في الولايات المتحدة ومثلهما في قطر ومرة واحدة في العاصمة الليبية طرابلس وأقيم مرة واحدة على أرض محايدة وهي أرضية ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وفي حال توج فريق بثنائية الدوري والكاس، فيقام السوبر بين بطل الدوري ووصيفه في الكأس، وحدث هذا الأمر 6 مرات من خلال يوفنتوس عامي 1995 و2015 و2016 ولاتسيو في عام 2000 وإنتر في عاي 2006 و2010 إلى جانب نسخة هذا العام.

وفي 23 ديسمبر من عام 2016، بات ميلان أول فريق لا يتوج بلقب الدوري الإيطالي ويحل وصيفًا في الكأس وينجح في الفوز بلقب السوبر الإيطالي وذلك بعد التغلب على يوفنتوس بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة.

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ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالسوبر الإيطالي مناصفة مع ميلان بـ7 ألقاب، حيث توجت السيدة العجوز باللقب أعوم 1995 و1997 و2002 و2012 و2013 و2015 وحلت وصيفة 5 مرات أعوام 1990 و1998 و2005 و2014 و2016.

بينما حقق الروسونيري ألقابه الـ7 أعوام 1988 و1992 و1993 و1994 و2004 و2011 و2016 وحل وصيفًا أعوام 1996 و1999 و2003، ويأتي في المركز الثالث الإنتر الذي فاز باللقب 5 مرات وحل وصيفًا 4 مرات.

بينما يحتل لاتسيو الطرف الثاني في السوبر اليوم المركز الرابع في القائمة وذلك بعد تتويجه باللقب 3 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 بينما حل وصيفًا 3 مرات أيضًا أعوام 2004 و2013 و2015.

وبشكل عام توج بطل الدوري الإيطالي بالسوبر 21 مناسبة وحل وصيفًا 8 مرات بينما توج بطل الكأس بالسوبر 7 مرات وحل وصيفًا 16 مرة، وتوج وصيف كأس إيطاليا باللقب مرة وحيدة وحل وصيفًا 5 مرات.

ويتصدر الرباعي أليساندرو ديل بيرو وصامويل إيتو وأندريه شيفشينكو وكارلوس تيفيز قائمة الهدافين التاريخيين للسوبر الإيطالي من خلال تسجيلهم 3 أهداف.