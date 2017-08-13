ورش سكة حديد المنيا.. معدات «خربانة» وعمالة غير مؤهلة (صور)

التحرير

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فرامل منزوعة من العربات ملقاة على الأرض، جرارات وعربات متهالكة تحولت إلى "خردة"، تعكس هذه الكلمات حالة الإهمال التي تعاني منها ورش هيئة السكة الحديد.

"التحرير" تجولت في منطقة الورش أسفل الكوبري العالي بمحافظة المنيا؛ لرصد سير العمل والتعرف على أسباب تدهور تلك المنظومة والذي ظهر جليا في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، وراح ضحيته 42 شخصا، وأصيب 179 آخرون.

يؤكد عدد من العمال أنهم يعانون من تهالك معدات إصلاح الأعطال بالجرارات والعربات "مرت عليها سنين دون تطوير.. بقت خربانة".

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"ناس كتيرة مش مؤهلة" يقول "ع.أ"، عامل بالورشة، إن نسبة كبيرة من سائقي الجرارات الحديثة غير مؤهلين للعمل، مطالبا هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل بتنظيم دورات مستمرة للارتقاء بمستواهم.





ويشير عدد من العمال -رفضوا ذكر أسمائهم- إلى وجود نقص في المعدات بسبب "لصوص الورش"، مؤكدين أنهم قدموا العديد من المذكرات على مدار السنوات الماضية لتوفير عنصر الأمن داخل الورش، لكن دون جدوى.



أحمد سيد، مراقب برج بمحطة سكك حديد مغاغة، يوضح أن عدم إنجاز خطة كهربة الإشارات -خاصة على خط سكك حديد (بني سويف - أسيوط)- أحد أبرز أسباب حوادث القطارات، لافتا إلى عدم تسلمهم برجي مغاغة وأبو قرقاص حتى الآن، رغم مرور الموعد المتفق عليه.





وطالب عمال ورش السكك الحديدية في المنيا، وزير النقل المهندس هشام عرفات، بتطوير الورش، وتزويدها بأحدث المعدات؛ لعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للجرارات والعربات.