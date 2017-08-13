أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ورش سكة حديد المنيا.. معدات «خربانة» وعمالة غير مؤهلة (صور)

Google+ Print
ورش سكة حديد المنيا.. معدات «خربانة» وعمالة غير مؤهلة (صور) ورش سكة حديد المنيا.. معدات «خربانة» وعمالة غير مؤهلة (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فرامل منزوعة من العربات ملقاة على الأرض، جرارات وعربات متهالكة تحولت إلى "خردة"، تعكس هذه الكلمات حالة الإهمال التي تعاني منها ورش هيئة السكة الحديد. 

"التحرير" تجولت في منطقة الورش أسفل الكوبري العالي بمحافظة المنيا؛ لرصد سير العمل والتعرف على أسباب تدهور تلك المنظومة والذي ظهر جليا في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، وراح ضحيته 42 شخصا، وأصيب 179 آخرون.

5

يؤكد عدد من العمال أنهم يعانون من تهالك معدات إصلاح الأعطال بالجرارات والعربات "مرت عليها سنين دون تطوير.. بقت خربانة".

شاهد أيضا

"ناس كتيرة مش مؤهلة" يقول "ع.أ"، عامل بالورشة، إن نسبة كبيرة من سائقي الجرارات الحديثة غير مؤهلين للعمل، مطالبا هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل بتنظيم دورات مستمرة للارتقاء بمستواهم.

55555
 

ويشير عدد من العمال -رفضوا ذكر أسمائهم- إلى وجود نقص في المعدات بسبب "لصوص الورش"، مؤكدين أنهم قدموا العديد من المذكرات على مدار السنوات الماضية لتوفير عنصر الأمن داخل الورش، لكن دون جدوى.
 
أحمد سيد، مراقب برج بمحطة سكك حديد مغاغة، يوضح أن عدم إنجاز خطة كهربة الإشارات -خاصة على خط سكك حديد (بني سويف - أسيوط)- أحد أبرز أسباب القطارات، لافتا إلى عدم تسلمهم برجي مغاغة وأبو قرقاص حتى الآن، رغم مرور الموعد المتفق عليه.

5555
 
وطالب عمال ورش السكك الحديدية في المنيا، وزير النقل المهندس هشام عرفات، بتطوير الورش، وتزويدها بأحدث المعدات؛ لعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للجرارات والعربات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟