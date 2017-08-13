النائب العام يستدعي 10 قيادات بالسكة الحديد في حادث قطاري الإسكندرية

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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق باستدعاء 10 قيادات من هيئة السكة الحديد للتحقيق معهم فى واقعة تصادم قطارى الاسكندرية وأعلنت النيابة العامة عن قائمة قيادات وزارة النقل المطلوبين للتحقيق فى حادث تصادم قطارى الإسكندرية وتضمنت رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصيانة ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فنى قبارى ومراقب حركة الكبارى، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر لسؤالهم فى شأن أوجه القصور التى ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسئولية الجنائية.

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وأمر النائب العام بحبس قائدى القطارين المتسببين فى الحادث ومساعد القطار رقم 13 وملاحظ بلوك منطقة أبيس لمدة 15 يوما وضبط وإحضار مساعد قائد القطار رقم 517.