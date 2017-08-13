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القابضة للصناعات الغذائية تعتمد نظامًا جديدًا لشراء السلع من الموردين

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القابضة للصناعات الغذائية تعتمد نظامًا جديدًا لشراء السلع من الموردين القابضة للصناعات الغذائية تعتمد نظامًا جديدًا لشراء السلع من الموردين

التحرير

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اجتمع الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بممثلي أكثر من ٢٠ شركة من الموردين والمنتجين المتعاملين مع الشركة القابضة، وذلك بحضور رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وشركات الزيوت والمضارب والمطاحن التابعة للشركة القابضة.

وأكد الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال الاجتماع تعديل طرق شراء السلع من الموردين ليتم عن طريق لجنة للمشتريات المركزية بالشركة القابضة، بهدف إنهاء التضارب وتعدد جهات التعاقد في الشركات التابعة، مؤكداً أن النظام الجديد للشراء يساعد في الحصول علي تنافسية تنعكس علي المستهلك في طرح السلع بأسعار أقل وزيادة الإقبال علي المجمعات، مضيفًا أن طرح السلع وإتاحتها في منافذ البيع الحكومية يساعد علي إحداث توازن في الأسواق ومساندة خطط في كبح جماح التضخم.  

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى ضرورة إيجاد صيغ وأشكال جديدة للتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، ومنها التسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، وعرضها فى منافذ القطاع الخاص لما لها من جودة عالية وسعر تنافسي وبما يحقق النفاذ والانتشار اللازم لمنتجات القطاع العام بالأسواق.

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وطرح فهمي خلال الاجتماع فكرة استغلال خطوط الإنتاج التابعة لشركات القطاع العام، والاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات بين القطاعين العام والخاص للاطلاع على أحدث النظم، وآخر ما توصل اليه قطاع الصناعات الغذائية بما يناسب أذواق المستهلكين ويواكب متطلباتهم.

وطلب الموردون والمنتجون أن يتم عقد لقاء دوري مع الشركة القابضة لمتابعة سير منظومة العمل، بما يضمن تحسين الأداء وتقييم الموضوعات بشكل مستمر ومناقشة آليات تنفيذ الخطط والبرامج التى تم الاتفاق عليها وهو ما لاقى قبولا من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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