«القضاء الأعلى» يقاضى 3 مواقع إعلامية بسبب مرتبات القضاة

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تقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النائب العام، ضد جريدة وموقع المصريون وموقع الأمة وموقع الاقتصادي، لنشرها أخبارا كاذبة تتعلق بمرتبات القضاة.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي نشر موقع المصريون خبرًا يحمل معلومات كاذبة تحت عنوان "أسرار طعن عمارة على استبعاده من رئاسة النقض" وتضمن الخبر أن مجلس القضاء الأعلى يستعد لإقرار أضخم زيادة في رواتب القضاة تتراوح ما بين 4200 جنيه كحد أقصى و2600 جنيه كحد أدنى لكل قاضٍ بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

وأضاف البلاغ أن موقع الأمة نشر خبرًا في نفس التاريخ بعنوان "طعن عمارة على استبعاده يعيد أزمة السلطة القضائية للمربع الأول"، وتضمن أيضًا نفس المعلومات التي نشرها موقع المصريون عن مرتبات القضاة.

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وأشار البلاغ إلى أنه في نفس التاريخ أيضًا نشر موقع الاقتصادي خبرًا بعنوان "أسرار طعن عمارة على استبعاده من رئاسة النقض" يحمل المعلومات نفسها التي وردت بالخبرين السابقين.