محافظ القاهرة: منع إقامة شوادر الخراف على الأرصفة

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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والثلاجات، للتأكيد على ضمان وسلامة المعروض للبيع على المواطنين، وكذلك الكشف على الأضاحى والحيوانات الحية؛ للتأكد من خلوها من الأمراض.. كما أكد ضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية وعددها خمسة للعمل على مدار 24 ساعة اعتباراً من أول شهر ذى الحجة لتلبية احتياجات العاصمة المتزايدة من اللحوم بهذه المناسبة، مع التأكيد على إيقاف إجازات الأطباء والعاملين خلال تلك الفترة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بعدم السماح للجزارين بإقامة شوادر أو تجمعات الخراف والعجول على الأرصفة ونهر الطريق لعدم إعاقة المرور.. والتعامل بحزم مع أصحابها وتحرير المحاضر البيئية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالكيها والتحفظ على المواشى فى حالة التكرار والإصرار على المخالفة.

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وأكد السيد عبيد مدير المديرية أنه سبق الدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين من إدارات الأحياء للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد وتكثيف الحملات على أماكن عرض اللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين والأحياء وتشديد الرقابة على عدم الذبح خارج المجازر، وسوف يتم استقبال حيوانات الأضاحى للمواطنين كما هو متبع كل عام؛ لتيسير تقديم خدمة التربح مجاناً بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتقديم خدمة الرعاية البيطرية والعلاج للحيوانات عند طلبها من المواطنين.