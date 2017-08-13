أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هالة أبو السعد: كارثة الإسكندرية لن تكون الأخيرة إذا استمر عمل الحكومة بنفس الطريقة

Google+ Print
هالة أبو السعد: كارثة الإسكندرية لن تكون الأخيرة إذا استمر عمل الحكومة بنفس الطريقة هالة أبو السعد: كارثة الإسكندرية لن تكون الأخيرة إذا استمر عمل الحكومة بنفس الطريقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى حادث قطار الإسكندرية، وإعلان نتائجه على الرأي العام وإعلان تفريغ الصندوقين الأسودين للقطارين للوقوف على ملابسات مصرع 42 مواطنًا مصريا فى كارثة حقيقية كشفت أن الفساد ما زال يعشش وينخر فى أعمدة .

وقالت أبو السعد، فى تصريح لها اليوم الأحد، إن مجلس النواب وافق على الموازنة العامة بزيادة المخصصات للسكك الحديدية تحت بند الصيانة والتجديد والإحلال، ونسمع عن مليارات تدفع للصيانة والتجديد والإحلال، ولكن أين ذلك على أرض الواقع ونحن تم تصنيفنا من الدول الأعلى فى الحوادث على مستوى العالم.

وأضافت أن إجراءات الحماية والسلامة معروفة دوليا، وكل قطارات العالم تعمل وفق تكنولوجيا حديثة، ونحن الآن نعمل من خلال عامل التحويلة والسمافورات، متسائلة: كيف نقبل ذلك لمصر وعلى مصر؟

شاهد أيضا

وأوضحت أن واقعة القطار ليست الأولي ولن تكون الأخيرة إذا ما استمر العمل بذات الطريقة المخزية والمستهترة من قبل عناصر حكومية تريد العبث بمقدرات الدولة، ولا تريد التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، متسائلة: من يراقب حركة الترقيات والعمل داخل منظومة السكك الحديدية؟.. وأين التصريحات الوردية التى تطلق أمام الرئيس فى المؤتمرات؟.. وأين عوامل التطوير والأمن والأمان الذي تعلن فى المؤتمرات واللقاءات الحكومية؟

وطالبت عضو مجلس النواب، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بكشف الأرقام الحقيقية لموازنة السكك الحديدية وإعلانها على الشعب المصرى وإعلان حجم الأموال المخصصة للتجديد والإحلال وخطة الوزارة نحو التطوير بالأرقام والدلائل، حتى يعلم الجميع أن البرلمان أدى دوره على أكمل وجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني