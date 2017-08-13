أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضابط كمين المنطقة الأثرية للنيابة: "المخرج" ضبط بحوزته حشيش وكوكايين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضابط كمين المنطقة الأثرية للنيابة: "المخرج" ضبط بحوزته حشيش وكوكايين

03:31 م الأحد 13 أغسطس 2017

كتب- صابر المحلاوي:
استمعت نيابة الهرم بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، لأقوال الضابط القائم بعملية الضبط للمخرج سامح عبد العزيز في كمين المنطقة الأثرية بالهرم بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وقال الرائد تامر الساعي الضابط بإدارة مباحث سياحة وآثار الجيزة في تحقيقات النيابة، التي باشرها عمرو عبيد وكيل نيابة الهرم، إنه أثناء تمركزه بالكمين الأول لتأمين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد وليد الشرقاوي رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا قدمت سيارة المخرج للدخول إلى فندق مينا هاوس فاستوقفها الكمين لتفتيشها وعثر بداخلها علي قطعة حشيش وزنت حوالي 12 جرام، وكيسين من مخدر البانجو، وجرام كوكايين، وقرصين من مخدر الترامادول.

وبمواجهة المخرج أقر أنها لاستخدامه الشخصي وأنه كان متوجها لقضاء يومين داخل الفندق، فتم تحرير مذكرة بالواقعة، واخطار قسم الهرم الذي اصطحب المتهم إلى النيابة العامة .

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.
وكانت اصطحبت صباح اليوم قوة امنية من قسم الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم تحت اشراف اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة المخرج المتهم الي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل دماء له وفحصها لبيان تعاطيه المخدرات .

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: المخرج سامح عبد العزيز يتوجه للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

    أخبار

  • ضبط مواد مخدرة بحوزة المخرج سامح عبد العزيز في "كمين الهرم"

    أخبار

  • تايم لاين.. أخر 6 ساعات في حياة الراقصة غزل

    أخبار

  • التحفظ على مستشفى خاص توفيت بها الراقصة "غزل" والتحقيق مع 5 من طاقمها

    أخبار

إعلان

3bee0c5376.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق