ضابط كمين المنطقة الأثرية للنيابة: "المخرج" ضبط بحوزته حشيش وكوكايين

كتب- صابر المحلاوي:

استمعت نيابة الهرم بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، لأقوال الضابط القائم بعملية الضبط للمخرج سامح عبد العزيز في كمين المنطقة الأثرية بالهرم بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وقال الرائد تامر الساعي الضابط بإدارة مباحث سياحة وآثار الجيزة في تحقيقات النيابة، التي باشرها عمرو عبيد وكيل نيابة الهرم، إنه أثناء تمركزه بالكمين الأول لتأمين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد وليد الشرقاوي رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرًا قدمت سيارة المخرج للدخول إلى فندق مينا هاوس فاستوقفها الكمين لتفتيشها وعثر بداخلها علي قطعة حشيش وزنت حوالي 12 جرام، وكيسين من مخدر البانجو، وجرام كوكايين، وقرصين من مخدر الترامادول.

وبمواجهة المخرج أقر أنها لاستخدامه الشخصي وأنه كان متوجها لقضاء يومين داخل الفندق، فتم تحرير مذكرة بالواقعة، واخطار قسم الهرم الذي اصطحب المتهم إلى النيابة العامة .

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.

وكانت اصطحبت صباح اليوم قوة امنية من قسم الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم تحت اشراف اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة المخرج المتهم الي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل دماء له وفحصها لبيان تعاطيه المخدرات .