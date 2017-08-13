محافظ الجيزة: مسح شامل لـ6 مناطق عشوائية للبدء في تطويرها

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت في تحديد الاحتياجات الفعلية لست مناطق عشوائية بحاجة إلى تطوير عاجل من ناحية البنية الأساسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.

وأوضح الدالي، في تصريح له اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لإجراء فحص شامل لهذه المناطق ووضع تصور لرفع المستوى المعيشي لسكانها وتطوير وتنمية الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتنسيق مع كبرى شركات التطوير العقاري.

وقال محافظ الجيزة، إن هذه المناطق تقع بأحياء الوراق، وشمال الجيزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وجنوب الجيزة، مبينا أنها تضم كفر الهنادوة بالوراق، وإمبابة القديمة (حكر توكل عسران، وجزيرة إمبابة، وميت كردك، وتاج الدول) بشمال الجيزة، وعزبة أولاد علام بالدقى، وعزبة قميشة ببولاق الدكرور، والحوتيه بالعجوزة، والجيزة قبلى بحى جنوب الجيزة".

وأوضح أنه سيتم تحديد الحدود والمساحة للمنطقة ومتوسط الكثافة السكانية وحصر المنشأت المهمة والحيوية الموجودة بها على الطبيعة ومسح شامل للمنطقة بالكامل، وكلف اللجنة بسرعة الإنتهاء من أعمالها للبدء فى تطوير المناطق المشار إليها.

ونوه بأن اللجنة تضم مديري التنظيم والأملاك والأمومة والطفولة بالحي المختص، ومندوبين من مديريات التضامن الإجتماعى والشئون الصحية والزراعة والتربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى مهندسين متخصصين من مديرية الإسكان والمرافق ومدينة الجيزة والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمكتب الهندسي بالمحافظة، ووحدة تطوير العشوائيات، ومندوبى جهاز التفتيش ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات.