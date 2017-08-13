الداخلية تكشف تفاصيل مقتل اثنين من أبرز كوادر "حسم" داخل عقار بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصرين من أعضاء حركة "حسم"الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية والمتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف ومن بينها حادث التعدي على ضابط قطاع الأمن الوطني الشهيد النقيب، إبراهيم العزازي، حال توجهه لأداء صلاة الجمعة بمحيط محل إقامته بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بتاريخ 7/7/2017 .

وأضافت الداخلية في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الأحد،أن المعلومات والتحريات كشفت عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للحادث منذ فترة ومن خلال مجموعات رصد ومراقبة لتحركات الشهيد بمحيط سكنه، وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الحادث، وأسفرت نتائج تتبع المتهمين، عن رصد اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق بالعقار رقم 1 شارع أحمد فرغلي متفرع من شارع أحمد عرابي عزبة السقيلي؛ دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، مأوى للاختباء به وعقد لقاءاتهم التنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأوضح البيان، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات في الإطار القانوني، وأثناء اقتراب القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وتم الرد على مصدرها واستمر التعامل لفترة زمنية، وباقتحام الوكر تبين مصرع شخصين وهما كلٍ من، الإرهابي الإخواني محمد عبدالفتاح دسوقي حسن مكى "حركي عادل" (مواليد 4/5/1995، مقيم الحى البولاقي بمدينة الخانكة، والإرهابي الإخواني، محمد حسن محمد محمد مفتاح، "حركي أبو مالك" (مواليد 14/9/1994- مقيم مدينة الخانكة).

واشار البيان، إلى أنه من أبرز كوادر حركة حسم الإرهابية ومحكوم على الأول بالسجن لمدة 15 عام في القضية رقم 1459/2017 جنايات الخانكة "الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال عنف"، وعُثر بالوكر على (سلاح آلي، طبنجة، 11 خزينة لسلاح آلي، خزينة 9 مم، كميات كبيرة من الفوارغ والطلقات الحية) بالإضافة لمجموعة من الأوراق التنظيمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار نيابة أمن الدولة العليا التي انتقلت لمعاينة الوكر وباشرت تحقيقاتها.