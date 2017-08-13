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طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازًا لتوليد الكهرباء بالمشي والحركة

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مصراوي Masrawy

طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازًا لتوليد الكهرباء بالمشي والحركة

03:24 م الأحد 13 أغسطس 2017

طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازًا لتوليد الكهرباء بالمشي والحركة

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

نجح فريق من طلبة الفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي، بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، في ابتكار لوحة إلكترونية تعمل على توليد الكهرباء من خلال المشي أو الحركة المستمرة، تسمى بالكهرباء الانضغاطية يطلق عليها " Footstep Power Generation" .

ويمكن لهذا النوع أن يكون بديلاً عن توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الفحم وغيره.

وقال الدكتور جلال عتلم، الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي والمشرف على المشروع، إن هذا الابتكار عبارة عن جهاز لتوليد الكهرباء عن طريق المشي تسمى "الكهرباء الانضغاطية" باستخدام سنسور (Piezoelectric sensor) وذلك من خلال تصنيع لوحة إلكترونية يجري تثبيتها داخل الأماكن الأكثر ازدحامًا بالناس، كالمطبات في الشوارع أو المترو والمواصلات أو المدرجات أو الأسواق والمولات وصالات الجيم أو الشوارع، ومن خلال المشي أو الضغط على هذه اللوحة يتم توليد طاقة يخزنها الجهاز داخل بطاريات ثم يعاد استخدامها مرة أخرى والاستفادة منها.

وأضاف المشرف على المشروع، أن من مميزات هذا الابتكار، أنه نظيف غير ملوث للبيئة، ويتم توليد الكهرباء به في أي وقت بعيدًا عن الظروف المناخية، عكس توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

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