بالصور.. مدير أمن الأقصر لقوات المواقع الأثرية: أنتم واجهة مصر أمام السياح

بالأقصر - محمد محروس :

عقد اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، جولة ميدانية، تفقد خلالها الخدمات التأمينية المعينة على المناطق الأثرية بالبر الغربي بدائرة مركز شرطة القرنة.

وتفقد مدير الأمن المواقع الأثرية بوادي الملوك ووادي الملكات والدير البحري، واطمأن على الحالة الأمنية واستنفار كل الخدمات، وتفعيل الخطط الأمنية ومتابعة حالة القوات.

وشدد مدير الأمن على القوات بضرورة اليقظة والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين الوافدين إلى تلك المناطق، مشيرًا إلى أنهم واجهة مصر أمام هؤلاء السياح، وما يترتب على ذلك من إيجابيات واستشعار السائح بأهم ما وصفت به مصر "الأمن والأمان".

وأكد مدير أمن الأقصر أن رجال الشرطة عليهم دور بارز في تأمين القطاع السياحي، الذي يعد من أهم ركائز مقومات الاقتصاد،في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها الدولة.