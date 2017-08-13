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التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل بالمرحلة الثالثة حتى انتهاء امتحانات الدور الثاني

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مصراوي Masrawy

التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل بالمرحلة الثالثة حتى انتهاء امتحانات الدور الثاني

03:24 م الأحد 13 أغسطس 2017

التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل بالمرحلة الثالثة حتى انتهاء امتحانات الدور الثاني

كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم لعالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، إنه سيتم إيقاف باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات غدًا الاثنين، على أن يتم فتح الباب مرة أخرى بعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف عطا، في تصريح لـ "مصراوي"، الاحد، أن موقع التنسيق الإلكتروني سيستمر في قبول طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء غدًا الإثنين.

وتابع عطا، أنه سيتم تأجيل الإعلان عن نتائج ترشيحات المرحلة الثالثة حتى تسجل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة لهذا العام، ثم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

من المقرر أن يستمر تسجيل طلاب المرحلة الثالثة لرغباتهم حتى 14 أغسطس الجاري، بحدٍ أدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

يذكر أن عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 58 ألف و745 طالب بالشعبة العملية، و28 ألف و899 طالب بالعسبة الأدبية، بإجمالي 87 ألف و644 طالب، إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.

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مصراوي Masrawy

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