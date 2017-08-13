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قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة غدًا بينها جامعة الأزهر وفندق الماسة

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قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة غدًا بينها جامعة الأزهر وفندق الماسة قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة غدًا بينها جامعة الأزهر وفندق الماسة

مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة غدًا بينها جامعة الأزهر وفندق الماسة

02:53 م الأحد 13 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه غدًا الاثنين، عن 12 منطقة ابتداء من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 قرب منتصف الليل ، نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى باستكمال أعمال لحامات خط المياه قطر 800مم بشارع إسماعيل الفنجرى أمام استاد القاهرة.

وجاءت المناطق كالتالي: (جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3 – مقر وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر – معسكرات الأمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف – نادي الشرطة – فندق الماسة – أرض المعارض – استاد القاهرة – قاعة المؤتمرات – الحى السادس – مستشفى حميات العباسية)، وضعفها بالحى السابع، ومدينة التوفيق.

وناشدت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أهالي المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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مصراوي Masrawy

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