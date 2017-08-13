"تعطلت الفرامل وهرب السائق".. إنقاذ ركاب قطار أبو قير من مصير "خورشيد"- صور



الإسكندرية – محمد عامر:

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار أبو قير من كارثة محققة، اليوم الأحد، إثر حدوث عطل في فرامل القطار ما حال دون توقفه بمحطة فيكتوريا شرقي الإسكندرية.

وكان سائق أحد قطارات أبو قير المتجه من أبو قير إلى محطة مصر، قد فشل فى إيقافه بمحطة فيكتوريا، إلا أنه نجح في التوقف بمحطة الرمل الميرى التى تليها.

وتسببت الواقعة فى غضب ورعب الركاب الذين تجمهروا على القضبان، ما دفع سائق القطار إلى الهرب بعدما أبلغ هيئة السكة الحديد بالواقعة ووجود عطل بالقطار، بحسب شهود عيان.

ووصف ركاب القطار الواقعة بـ"المهزلة" الجديدة التي تضاف لمهازل السكة الحديد، وانتقدوا الهيئة لعدم تطويرها القطارات التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، إن الهيئة قامت بالتعامل مع الواقعة وحركت القطار مرة أخرى، مؤكدًا انتظام حركة القطارات على خط أبو قير.

وأَضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القطار تعطل نتيجة وجود عطل في الفرامل الخاصة بالقطار، ما حال دون توقفه في المحطة المقررة له، واستطاع قائد القطار السيطرة عليه في المحطة التالية لها.