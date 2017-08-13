تمرين لمدة 4 دقائق يومياً يغير شكل جسمك في شهر

كتبت- ندى غنيم

من منا لا تحلم بجسم مثالي في وقت قصير، خاصةً مع صعوبة وجود وقت للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية بإنتظام، وكذلك لا نضمن الآثار الجانبية للعقاقير الطبية الي تساعد علي التخسيس و شد الجسم وغيرها، فكيف يمكن الحصول على نتيجة جيدة بأقل مجهود

ذكر موقع "Brightside" بعض التمارين التي تعزز الحصول على جسم صحي في 4 دقائق فقط يومياً، والتي يقوم بها البعض ولكن بشكل خاطئ ، ولتحقيق أقصى استفادة من التمرين ، اتبع الوضع الصحيح والذي يتم بالخطوات التالية

-يجب أن يكون جسمك في خط مستقيم من الرأس إلى الكعب.

-يكون تثبيت المرفقين بزاوية 90 درجة ، مع وضع أغلب وزن الجسم على الساعدين وأصابع القدمين.

-اجعل قدميك أقرب معا سوف تسمح لعضلات البطن الخاصة بك على الانخراط أكثر من ذلك.

اضبط المسافة بين قدميك إلى نقطة معينة تكون مريحة، ولكن لا ينبغي أن تكون واسعة جدا.-

تنفس ببطء وبشكل منتظم. فإن تقنية التنفس المناسبة تساعدك على تحسين النتائج.-

أما عن جدول التمرين، ففي اليوم الأول والثاني مدة التمرين 20 ثانية فقط و اليوم الثالث و الرابع 30 ثانية حتى نصل لليوم الخامس نزيد 10 ثواني و نأخذ استراحة في اليوم السادس، ثم نعود في اليوم السابع و الثامن لمدة 45 ثانية والتاسع 50 ثانية حتي نصل لليوم العاشر فتصبح مدة التمرين دقيقة كاملة، تمرين لمدة 4 دقائق في 10 |أيام يغير شكل جسمك تماماً يعمل على شد البطن والأرداف وتقوية عضلات الجسم.



