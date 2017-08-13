أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات

02:37 م الأحد 13 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    b6406d2246.jpg

  • عرض 3 صورة

    58dcbd73a2.jpg

  • عرض 3 صورة

    9ae5feb89d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد خدمات تأمين الكنائس

الألبوم التالى

بالصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد خدمات تأمين الكنائس

البحيرة – أحمد نصرة:

وقعت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

وصرحت المحافظ، أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإنتاج الحربى والمحافظة، لتحديد مجالات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل مجالات "إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات لسماد عضوي – تحسين البيئة – إنتاج آلات ومعدات رفع المخلفات – توريد وإنشاء نظم لإنتاج الطاقة المتجددة ونظم موفرة للطاقة – توريد عربات ومعدات إطفاء – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة ـ تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب التجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة وشاشات العرض".

وأشادت عبده، بالخبرات والإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تمت الاستفادة من تلك الإمكانيات من قبل في إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمركز حوش عيسى، الذي يعمل حاليًا بكفاءة عالية، وكذلك مصنع إدكو، ومشروع الطاقة الشمسية بديوان المحافظة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي أوضح أن البروتوكول سيساعد في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وسيُسهم في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة في تنفيذ تلك المشروعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ البحيرة تحيل وقائع فساد بمجلس مدينة دمنهور للنيابة العامة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل دمنهور

    أخبار

  • خروج 5 مصابين في تصادم قطاري الإسكندرية من مستشفيين بالبحيرة

    أخبار

  • محافظ البحيرة: دفعنا بـ 22 سيارة إسعاف لموقع تصادم قطاري الإسكندرية

    أخبار

إعلان

e1f7c5eb99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق