بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات

البحيرة – أحمد نصرة:

وقعت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

وصرحت المحافظ، أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإنتاج الحربى والمحافظة، لتحديد مجالات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل مجالات "إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات لسماد عضوي – تحسين البيئة – إنتاج آلات ومعدات رفع المخلفات – توريد وإنشاء نظم لإنتاج الطاقة المتجددة ونظم موفرة للطاقة – توريد عربات ومعدات إطفاء – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة ـ تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب التجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة وشاشات العرض".

وأشادت عبده، بالخبرات والإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تمت الاستفادة من تلك الإمكانيات من قبل في إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمركز حوش عيسى، الذي يعمل حاليًا بكفاءة عالية، وكذلك مصنع إدكو، ومشروع الطاقة الشمسية بديوان المحافظة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي أوضح أن البروتوكول سيساعد في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وسيُسهم في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة في تنفيذ تلك المشروعات.