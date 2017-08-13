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"مميش" يعلن عن مشاريع "كراكات هيئة قناة السويس"

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مصراوي Masrawy

"مميش" يعلن عن مشاريع "كراكات هيئة قناة السويس"

02:36 م الأحد 13 أغسطس 2017

مهاب-مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن المشاريع الجاري تنفيذها بكراكات هيئة قناة السويس، وهي مشروع ميناء شرق بورسعيد، دائرة الدوران لميناء بورسعيد الغربي، التكريك أمام أرصفة القاعدة البحرية ببورسعيد، تعميق البوغاز الغربي ببورسعيد لمرحلة 53 قدم، والانتهاء من تطهير بوغاز ميناء دمياط.

من جانبه، كشف المهندس محمد الدسوقي مدير إدارة الكراكات بالهيئة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تفاصيل المشروعات القومية والتي تنفذها الإدارة بقوة 2000 مهندس وفني و9 كراكات.

وعن المشروعات الجاري تنفيذها بكراكات هيئة قناة السويس، أشار الدسوقي إلى أعمال تطوير التفريعة الغربية، لتطوير الغاطس ليصل إلى مرور سفن ذات غاطس 53 قدمًا بدلا من 45 قدمًا فقط، لافتًا إلى بدء العمل المشروع من بداية العام المالي الجاري في 30 يونيو وحتى 7 أشهر قادمة.

وعن معدلات العمل بميناء شرق بورسعيد، يقول مدير الادارة، ان العمل يجري على قدم وساق، بناء على توجيهات الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، بمشاركة 3 كراكات هي: الكراكة صديق ومشهور وطارق بن زياد، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح إشارة البدء في مشروع تطوير الميناء في أغسطس 2015.

وأضاف، أنه وفقًا للجدول الزمني لمشروع تطوير الميناء، يجري الانتهاء من أعمال التكريك وجاهزيته للتشغيل في 30 يونيو 2018، لافتًا الى أن إجمالي مكعبات الطمي بالمشروع 66 مليون متر مكعب، تجاوز العاملون تكريك 40 مليون متر مكعب منها، ومتبقي 26 مليون متر مكعب.

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مصراوي Masrawy

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