هكذا تختار الديكور المناسب لممرات المنزل

كتبت- هاجر حاتم:

الممرات في المنزل مرآة تعكس ذوق صاحبها، ولكن في الوقت نفسه لها عامل نفسي يؤثر سلباً أو إيجاباً على أصحابه،

وأوضحت سها عيد خبيرة طاقة المكان لـ "مصراوي" أن الممرات الطويلة غير مفضلة في علم طاقة المكان، لأنها تؤدي إلى اندفاع الطاقة بشكل قوي خاصًة إذا كان هناك غرفة في نهاية الممر.

لتقليل هذا الاندفاع نصحت "سها" أنه من الأفضل وضع بعض الأثاث البسيط، إذا كانت المساحة تسمح، أو وضع وتعليق البراويز، أو منضدة صغيرة.

أما عن الألوان فذكرت "سها" أنه من الأفضل ألا تكون صريحة مثل "البيج- الأوف وايت"، واختيار الألوان الترابية الهادئة مع الإضاءة أيضًا سيخفض من اندفاع الطاقة في هذه المنطقة.