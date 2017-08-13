تأجيل إعادة محاكمة متهمين في "خلية المفرقعات" لـ 16 أغسطس

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "خلية المفرقعات" لجلسة 16 أغسطس.

وجاء قرار التأجيل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم محمد أنور توفيق.

كما أمرت المحكمة بحضور كل من عمرو عيد عبدالعزيز، وخالد محمد، الضابطين بالأمن الوطني، لسماع شهادتهما، بالإضافة إلى سماع شهادة المحكوم عليهما محمد سيد ومحمد عبدالعزيز، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، خلال الفترة من 14أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم