قبل الكلاسيكو.. أسينسيو وقصة عشق الظهور الأول في البطولات

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نجح اللاعب الإسباني الشاب ماركو أسينسيو في التسجيل في مباراته الأولى بالسوبر الأوروبي ومباراته الأولى بالدوري الإسباني ومباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا ومباراته الأولى في كأس ملك إسبانيا حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويأمل اللاعب الإسباني في مواصلة عشقه الشديد للظهور الأول في البطولات من خلال التسجيل في مباراة اليوم أمام برشلونة في ذهاب السوبر الإسباني على ملعب الكامب نو.

فبعد عودته بشهر واحد من إعارته لإسبانيول العام الماضي، نجح في ظهوره الرسمي الأول مع ريال مدريد في تسجيل هدف في شباك إشبيلية في السوبر الأوروبي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وبفضل العرض القوي الذي قدمه في تلك المباراة، تواجد أسيسنيو في تشكيلة زين الدين زيدان في المباراة الأولى في الدوري أمام ريال سوسيداد، ونجح من جديد في هز شباك الفريق الباسكي في فوز الريال بثلاثية نظيفة.

كما سجل أسينسيو في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها ريال مدريد على ليجيا وارسو بنتيجة 5-1 على ملعب البيرنابيو، وأخيرًا سجل في ظهوره الأول في كأس ملك إسبانيا في شباك ديبورتيفو ليونيسا.

ولم يشارك أسيسنيو في كأس العالم للأندية التي توج الريال بلقبها في شهر ديسمبر الماضي، أي أن اللاعب الإسباني بإمكانه مواصلة عادته المفضلة من خلال التسجيل في مباراة اليوم في السوبر إلى جانب التسجيل في مونديال الأندية المقبل.