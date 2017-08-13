الملكة إليزابيث تحدد موعد تنازلها عن العرش

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تفكر الملكة إليزابيث في التنازل عن العرش لصالح الأمير تشارلز، وذلك بعد بلوغها سن 95 عام أو في حال وفاتها في وقت أقرب من ذلك.

وبحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فإن مسؤول بالقصر الملكي في بريطانيا، أكد عزم الملكة على التنازل عن العرش بصورة نهائية للأمير، وذلك في إطار رغبتها في تمرير العرش بشكل هاديء وسلس.

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وتعكف الملكة البالغة 92 عام في الوقت الحالي، على اتخاذ قرار بشأن إصدار عرف ملكي لانتقال العرش من شخص إلى آخر بشكل سلس ودون مشكلات متوقعة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل القصر، أن الأمير تشارلز سيكون في مقدمة المرشحين لتولي العرش، حال وفاة الملكة إليزابيث أو بلوغها سن 95 عام، أي بعد 3 سنوات.