«عاوزين جنازة وتشبعوا فيها لطم».. هؤلاء تعاطفوا مع سامح عبد العزيز و«روبي» تتجاهل

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أثار نبأ القبض على المخرج سامح عبد العزيز أمس السبت، صدمة الكثيرين في الوسط الفني وخارجه، عقب تفتيش سيارة كان يستقلها في منطقة الهرم والعثور بحوزته على مواد مخدرة منها الحشيش والبانجو والكوكايين، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأعلن عدد من نجوم الوسط الفني تضامنهم مع الفنان سامح عبد العزيز من خلال صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم:

1- محمد علي رزق

الفنان محمد علي رزق أشاد بأخلاق المخرج سامح عبد العزيز، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "معرفش الأستاذ سامح عبد العزيز عالمستوي الشخصي.. بس دايماً لما بتيجي سيرته بسمع إنه طيب و جدع وابن بلد.. ربنا يفك كربه".

2- عمرو فهمي

أبدى المؤلف عمرو فهمي استيائه من القبض على المخرج الشهير، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "ايه الهبل اللي حصل مع المخرج سامح عبد العزيز ده.. هو فيه حد بيمشي ومعاه ٦ أنواع مختلفة من المخدرات؟؟".

3- حسناء سيف الدين

تعاطفت الفنانة حسناء سيف الدين مع المخرج الشهير عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "سامح عبد العزيز من أنضف وأجدع الناس اللي في الوسط وصاحب صاحبه وعمره ما قصر مع حد، فَلَو سمحتوا راعو ربنا وانتو بتكتبوا أي خبر عنه.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إن شاء الله أزمة وتعدي يا سامح يا أجدع أخ ليا في الدنيا".

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4- رولا أسير

الفنانة "رولا أسير" أبدت انزعاجها من تداول البعض لخبر القبض على المخرج سامح عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "انتوا عاوزين جنازة وتشبعوا فيها لطم وأحلى حاجة إن الكل بيعمل مثالي كله أخد خبر سامح عبد العزيز وكله عمال يقطع بصوا لنفسكوا الأول جتكم القرف وربنا معاك يا سامح علشان ولادك".

5- ناهد عفيفي

اكتفت الفنانة "ناهد عفيفي" بالتضامن مع المخرج الشهير عقب القبض عليه، قائلة عبر "فيسبوك": "المخرج سامح عبد العزيز.. ربنا معاك".

من ناحية أخرى، كتبت صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم الفنانة "روبي"، طليقة المخرج "سامح عبد العزيز": "ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كلّ من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزّاهية، وأنعش روحك بالفرح والتّفاؤل"، وهو ما اعتبره بعض متابعيها تجاهلًا تامًا لطليقها وأزمته الحالية.