هروب سائق قطار أبوقير.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

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لم تمر سوى 48 ساعة على كارثة تصادم قطاري الإسكندرية بمنطقة خورشيد، حتى كاد مسلسل الإهمال بهيئة السكة الحديد أن يتسبب في حادثة جديدة عقب هروب سائق قطار أبوقير بسبب فشله في إيقافه قبل وصوله محطة فيكتوريا وسط حالة من الهلع انتابت الركاب، اليوم الأحد.

وأفاد عدد من الركاب، أنهم استقلوا القطار القادم من محطة أبو قير، مؤكدين أنه مع قرب وصول القطار محطة فيكتوريا، استعد الركاب للنزول إلا أنهم فوجئوا بتجاوزه المحطة قبل أن يتمكن السائق من إيقافه بالقرب من المحطة التالية "الرمل الميري"، ثم لاذ بالهرب.

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وردد العشرات من مستقلي القطار هتافات ضد وزير النقل والحكومة، مطالبين بسرعة إقالة الوزير، والتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين.