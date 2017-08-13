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محافظ القاهرة: منع إقامة شوادر الخراف على الأرصفة

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: منع إقامة شوادر الخراف على الأرصفة

02:31 م الأحد 13 أغسطس 2017

محافظ القاهرة: منع إقامة شوادر الخراف على الأرصفة

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق، ومباحث لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والثلاجات للتأكيد على ضمان وسلامة المعروض للبيع على المواطنين وكذلك الكشف على الأضاحى والحيوانات الحية للتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أكد عبدالحميد، ضرورة تجهيز جميع المجازر التابعة للمديرية وعددها خمسة للعمل على مدار 24 ساعة اعتباراً من أول شهر ذى الحجة لتلبية احتياجات العاصمة المتزايدة من اللحوم بهذه المناسبة مع التأكيد على ايقاف اجازات الاطباء والعاملين خلال تلك الفترة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بعدم السماح للجزارين بإقامة شوادر أو تجمعات الخراف والعجول على الأرصفة، ونهر الطريق لعدم إعاقة المرور، والتعامل بحزم مع أصحابها وتحرير المحاضر البيئية واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد مالكيها والتحفظ على المواشى فى حالة التكرار والاصرار على المخالفة.

وأكد عبيد مدير المديرية، أنه سبق الدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطرين من إدارات الأحياء للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد وتكثيف الحملات على أماكن عرض اللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين والأحياء وتشديد الرقابة على عدم الذبح خارج المجازر وسوف يتم استقبال حيوانات الأضاحي للمواطنين، كما هو متبع كل عام لتيسير تقديم خدمة التربح مجاناً بالمجازر الحكومية للأهالى خلال ايام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتقديم خدمة الرعاية البيطرية والعلاج للحيوانات عند طلبها من المواطنين.

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