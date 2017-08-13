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تفاصيل مداهمة وكر خلية "حسم" في الخصوص.. والقبض على 5 إرهابيين

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مصراوي Masrawy

تفاصيل مداهمة وكر خلية "حسم" في الخصوص.. والقبض على 5 إرهابيين

02:32 م الأحد 13 أغسطس 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني، اليوم الأحد، خلية إرهابية تابعة لحركة "حسم" الإخوانية اتخذت من إحدى الشقق بمنطقة السقيلي في الخصوص وكرًا لممارسة نشاطها الإرهابي.

ورصدت قوات الأمن أعضاء الخلية بالكامل، وداهمت مكان اختبائهم، ونجحت في قتل اثنين من الكوادر الخطيرة والمتهمين الرئيسيين في اغتيال ضابط الأمن الوطني في الخانكة منذ شهرين.

وألقت قوات الأمن القبض على 5 متهمين آخرين من أعضاء الخلية، وضبطت بندقية آلية وطبنجة ومبلغًا ماليًا.

وأكد التحريات أن أعضاء الخلية الإرهابية بالخصوص استغلوا طبيعة المنطقة، التي تضم أطيافًا متعددة من مختلف المحافظات، واستأجروا إحدى الشقق، واتخذوها وكرًا لعملياتهم الإرهابية بالقاهرة الكبرى.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يخططون للاعتداء على بعض المنشآت الشرطية واستهداف بعض ضباط الشرطة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت سيارة إسعاف الجثتين للمشرحة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة وكر الخلية الإرهابية، وسؤال شهود العيان، وأحيل الإرهابيون الخمس للنيابة، التي بدأت في استجوابهم، وأمرت بتشريح جثتي الإرهابيين القتيلين.

كانت معلومات سرية وردت لأجهزة الأمن عن تواجد خلية إرهابية، بـ"شقة" سكنية بالسقيلي، فحاصرت فرقة من العمليات الخاصة، بقيادة اللواء محمد الألفي، مدير مباحث القليوبية، المكان، وما إن شعر المتهمون برجال الأمن حتى بادلوهم إطلاق الرصاص، وتمكنت القوات من قتل اثنين من الإرهابيين، وضبط 5 آخرين.

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