مياه القاهرة: انقطاع الخدمة غدًا عن بعض مناطق العاصمة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح الغد، حتى الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم نفسه.

ويعود سبب الانقطاع، إلى قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، باستكمال أعمال لحام خط المياه قطر 800 ملليمتر بشارع إسماعيل الفنجري أمام استاد القاهرة.

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​وبحسب بيان صادر عن الشركة، من المقرر أن تنقطع المياه عن مناطق جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس 1 و2 و3، ومقر وزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزى (أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف)، ونادى الشرطة، وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحى السادس، ومستشفى حميات العباسية، بينما يضعف ضخ المياه فى الحى السابع، ومدينة التوفيق.