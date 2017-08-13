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التحريات: «خلية الصوص» كانت تخطط لعمليات إرهابية في القاهرة الكبرى

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التحريات: «خلية الصوص» كانت تخطط لعمليات إرهابية في القاهرة الكبرى التحريات: «خلية الصوص» كانت تخطط لعمليات إرهابية في القاهرة الكبرى

التحرير

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كتب - هيثم بطاح وعلاء النجار:

انتقل فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا لإجراء معاينة تصويرية للشقة التي شهدت مقتل مسلحين في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمركز الخصوص في محافظة القليوبية، اليوم الأحد.

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كانت معلومات وردت باختباء عناصر خلية إرهابية في شقة بمنطقة السقيلي، يشتبه في تورطهم في عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني بالخانكة، كما أنهم اتخذوا من الوكر نقطة انطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية بمحافظات القاهرة الكبرى.
 
وكشفت التحريات أن أعضاء الخلية يتلقون تكليفات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، وأنهم على اتصال دائم بعناصر حركة "حسم" الإرهابية، وكانوا يخططون للاعتداء على بعض المنشآت الشرطية، واستهداف بعض الضباط خلال الفترة المقبلة.

توجهت مأمورية تضم فرقة من العمليات الخاصة بقيادة اللواء محمد الألفي، مدير مباحث القليوبية، والعميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبادر المتهمون بإطلاق النار صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين، وضبط 5 آخرين بحوزتهم بندقية آلية، و12 خزينة، وطبنجة، ومبلغ 20 ألف جنيه.
 

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التحرير

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