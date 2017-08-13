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لهيطة: ننتظر رد السفارة البرتغالية على واقعة «تحرش وردة» لحسم مصيره

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لهيطة: ننتظر رد السفارة البرتغالية على واقعة «تحرش وردة» لحسم مصيره لهيطة: ننتظر رد السفارة البرتغالية على واقعة «تحرش وردة» لحسم مصيره

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب ، عن أنه خاطب السفارة البرتغالية، للتأكد من واقعة عمرو وردة، لاعب فيرينسي بزوجتي اثنين من زملائه بالفريق.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه ينتظر رد السفارة حتى يحسم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر موقف اللاعب سواء بالاستبعاد النهائي في حالة ثبوت قيامه بهذا الفعل المشين أو الاستمرار مع الفراعنة في حالة براءته.

كانت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، قد أشارت إلى تحرش وردة بزوجتي اثنين من زملائه يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد إنهاءه أول حصة تدريبية مع الفريق.

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وأوضح نونو مانتا، بأن اللاعب اجتاز الكشف الطبي ولم ينضم لصفوف الفريق بعد، فاتحًا الباب أمام عودة وردة من جديد إلى باوك اليوناني بعدما أعرب زملائه عن استياهم الشديد من تصرفه.

وبدوره نفي وردة للصحيفة البرتغالية قيامه بأي أمر منافي للأداب في التدريبات، إلا أن الصحيفة البرتغالية رجحت إنهاء إعارته وعودته من جديد إلى باوك اليوناني.

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التحرير

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