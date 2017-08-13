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الزمالك يحسم صفقة صانح ألعاب بتروجت خلال ساعات

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الزمالك يحسم صفقة صانح ألعاب بتروجت خلال ساعات الزمالك يحسم صفقة صانح ألعاب بتروجت خلال ساعات

التحرير

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اقترب نادي ، من حسم صفقة محمد رمضان، صانع ألعاب بتروجت، بعد توقيع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، لمدة 4 مواسم.

وكشف مصدر داخل الزمالك، عن أن توفيع اللاعب جاء بعد موافقة مجلس إدارة بتروجت، وحضر جلسة التوقيع من النادي البترولي عربي أمين، نائب رئيس المجلس، ومحمود أباظة المشرف على الكرة، بالإضافة إلى سيد مرعي وميدو حزين وكيلي أعمال رمضان.

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وقال المصدر، أن مسئولي الزمالك اتفقوا على عقد صفقة تبادلية، تضمن ثنائي الزمالك أحمد جعفر ومحمد سالم لاعبي الفريق مقابل انتقال محمد رمضان للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولي الزماك عن انتقال اللاعب و تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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التحرير

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