رسميًا.. أندية القسم الثاني تحتج على هبوط 5 أندية

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تقدمت أندية دوري القسم الثاني باحتجاج رسمي، إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأحد، اعتراضًا على القرار الصادر بهبوط 5 أندية إلى دوري الدرجة الثالثة بنهاية الموسم المقبل.

ودخلت الأندية في مشادة مع أحمد مجاهد، عضو مجلس الجبلاية، نتيجة اشتراط اتحاد الكرة أن يوفر كل نادٍ ملعبًا يخوض مباريات عليه.

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وسادت حالة من الاستياء لدى أندية القسم الثاني، بسبب تراجع اتحاد الكرة عن القرار السابق، بأن يبدأ الموسم الجديد بنفس نظام الموسم السابق، بعد الاتفاق مع الأندية خلال الجلسة التي جمعتهم مع رئيس الاتحاد هانى أبوريدة، وهبوط 3 فرق فقط.