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مفتي الجمهورية يغادر إلى الصين للمشاركة في مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يغادر إلى الصين للمشاركة في مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب

02:21 م الأحد 13 أغسطس 2017

مفتي الجمهورية يغادر إلى الصين للمشاركة في مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب

كتب- محمود مصطفى:

غادر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى جمهورية الصين للمشاركة في مؤتمر "الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية واجتماع المائدة المستديرة لاقتلاع التطرف"، الذي يعقد في مدينة "تشنغدو" بداية من غدٍ الإثنين.

وسيعرض المفتي، تجربة دار الإفتاء المصرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وقال علام- قبيل سفره- إن التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب أصبح الآن ضرورةً ملحَّة؛ لأن التطرف لم يعد مقتصرًا على دولة أو منطقة بعينها، ولكنه أصبح يهدد الجميع، مما يتطلب جهودًا وتعاونًا بين الدول والمؤسسات المعنية على جميع المستويات.

وقال علام، إن دار الإفتاء المصرية أدركت خطر التطرف ووضعت استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب؛ لذا تسعى للتعاون مع الدول والمؤسسات كافة، للإفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الدار تسعى من خلال مشاركتها في هذا المؤتمرإلى التعريف باستراتيجيتها في مكافحة التطرف والإرهاب، التي تتمثل في استراتيجيات سريعة وعاجلة تستهدف العناصرالمتطرفة، في طور تنفيذ العمل الإرهابي، واستراتيجيات طويلة المدى تستهدف تجفيف منابع التطرف ومحاصرته ومنعه من الانتشار من خلال برامج تربوية وتنموية وإجراءات قانونية واجتماعية، ويتم تنفيذ ذلك كله عبر آليات ووسائل متنوعة.

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مصراوي Masrawy

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