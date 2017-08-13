السجن من 5 لـ 8 سنوات لـ 23 متهما في «حريق قسم بالإسماعيلية»

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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، اليوم الأحد، بالسجن 8 سنوات لـ 9 متهمين، و5 سنوات لـ14 آخرين؛ لتورطهم في واقعة حرق قسم شرطة ثان بالإسماعيلية.

كان المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 276 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الإسماعيلية.

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وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها الشروع في إضرام النار في العنبر رقم 6 بقسم ثان الاسماعيلية، واتلاف محتويات غرف الحجز بقصد الهروب، وحيازة 6 فرد خرطوش.