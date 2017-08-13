قرار وزير التموين يثير غضب أهالي أسوان: «إيه علاقة الإصلاح بالعيش؟!»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب عدد من أهالي محافظة أسوان عن رفضهم لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن إصلاح منظومة الخبز الحالية، ومنع تداول الخبز الحر والدقيق بالمخابز والمستودعات.

يقول عثمان الجهيني، أحد مشايخ الصيادين ببحيرة ناصر، إن الصيادين وعمال اليومية الأكثر تضررا، بالقرارات الأخيرة لوزير التموين، حيث إنها تعتمد على الخبز الحر لتغطية احتياجاتها اليومية "رحلات الصيد في البحيرة بتكون أيام، والخبز عامل أساسي للإعاشة".





ويضيف "الجهيني"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الصيادين يعتمدون على شراء الخبز الحر بواقع 3 أرغفة بجنيه واحد، لافتا إلى أن القرار الوزاري الأخير تسبب في توقف بعض الصيادين عن رحلات الصيد، متسائلا: "إيه علاقة الإصلاح برغيف العيش؟".



بغدادي ربيع، نجار مسلح بمنطقة السوق التجارية بأسوان، يؤكد أن القرار يزيد من أعباء المواطنين قائلا: "يا حكومة عيشيني النهارده وموتيني بكره"، حسب تعبيره.

شاهد أيضا





ويشير "حمادة.أ"، صاحب مخبز بوسط المدينة، إلى أن منع بيع الخبز - الدقيق الحر سيضر بأصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء، مؤكدا أنهم يسددون قيمة الدقيق قبل موعد التسليم، فضلا عن منع بيع الخبز الحر للمواطنين.

من جهته، أكد مدير عام التموين بأسوان حسام العربي، عدم وجود أزمات عقب قرار وزير التموين الأخير، مضيفا أن أكثر من 96% من فئات المجتمع الأسواني تم تغطيتها عبر منظومة التموين الحالية.