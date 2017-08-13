وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الغينية مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات في أفريقيا

القاهرة (مصراوي)

بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مع مكالي كمارا وزيرة خارجية جمهورية غينيا، التي تزور القاهرة حاليا، مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية .

وأعرب شكري، عن تقديره لحرص الوزيرة الغينية على تلبية الدعوة لزيارة مصر، مشيرا إلى تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في شهر نوفمبر المقبل على مستوى وزيري الخارجية، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكد الوزير شكري على اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين، بما يرتقى الى مستوى العلاقات المتميزة وتطلعات شعبي البلدين.

تناولت المشاورات ايضا التنسيق بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، لاسيما مع تفاقم حجم التحديات التي تواجه دول القارة الافريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات ، وذلك على ضوء رئاسة غينيا للاتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وفقا للبيان.

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية غينيا على عمق وقوة العلاقات المصرية الغينية، معربة عن تطلعها لان يشهد التعاون بين البلدين طفرة حقيقية خلال الفترة القادمة تعكس العلاقة الخاصة بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والموارد المائية لتحقيق الاستفادة المشتركة لشعبي البلدين.