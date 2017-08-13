جولات إرشادية مجانية بالمتحف المصري احتفالًا بعيد وفاء النيل

كتبت- نسمة فرج:

ينظم المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه، خلال الفترة المسائية يومي الخميس الموافق ١٨ و ٢٤من شهر أغسطس الجاري، وذلك بمناسبة عيد وفاء النيل والذي يحتفل به المصريون خلال شهر أغسطس من كل عام.

أوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار- حسب البيان الصادر، الأحد، أنه احتفالا بهذه المناسبة أيضًا اختار المتحف أوستراكا مصور عليها المعبود حابي إله النيل عند المصري القديم لتكون قطعة شهر أغسطس.

وأشارت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري إلى أن الجولات الإرشادية ستتناول أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن نهر النيل وأهميته عند المصري القديم، كالمراكب التي لعبت دورًا كبيرًا خلال العصور التاريخية القديمة.

وأكدت عبد الرازق أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص المتحف على المشاركة المجتمعية خلال المناسبات المختلفة، بما يعمل على جذب مختف طوائف الشعب المصري لزيارة المتحف وربطه به وزيادة الوعي الأثري لديهم.