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عمال "غزل المحلة" يواصلون إضرابهم لليوم الثامن

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مصراوي Masrawy

عمال "غزل المحلة" يواصلون إضرابهم لليوم الثامن

01:49 م الأحد 13 أغسطس 2017

الغربية – مروة شاهين:

واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم بصرف علاوة غلاء المعيشة الـ7%، والزيادة السنوية، وصرف الأرباح السنوية المقدرة بـ6 أشهر ونصف.

وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، يرافقه المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، قد تفقد عددًا من قطاعات وعنابر مصانع الغزل والنسيج والوبريات والملابس الجاهزة والصوف، للوقوف على آخر تطورات مراحل الإضراب، ومحاولة إقناع العمل بالعدول عن إيقاف الماكينات وتدويرها حفاظًا على الصالح العام.

وأصدر رئيس القابضة توجيهاته العاجلة إلى المفوض العام بشركة غزل المحلة، بضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة تدوير أصول الشركة والنهوض بقطاعات المراحل الإنتاجية والمرافق والخدامات البنية التحتية وقطاع المنظومة الصحية، وتخصيص آليات تستهدف تطوير جراج سيارات الشركة، والنهوض بمنظومة القطاع الرياضي، وبحث تطوير ماكينات الشركة، وتأهيل عمالها لورش التدريب الحرفية.

في السياق ذاته، ناشد نواب الغربية خلال اجتماعهم مع رئيس القابضة والمفوض العام بضرورة تعليق منشور رسمي، بتلبية مطالب العمال، وتشجيعهم على العودة للعمل، وتدوير ماكينات الإنتاج، وصرف حقوقهم المالية المتأخرة فى الوقت الحاليّ.

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