أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

البيئة تنفذ مبادرة بيئية مجتمعية في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة تنفذ مبادرة بيئية مجتمعية في المنيا

01:36 م الأحد 13 أغسطس 2017

البيئة تنفذ مبادرة بيئية مجتمعية في المنيا

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة، ممثلةً في إدارة الجمعيات الأهلية، مبادرةً مجتمعية بيئية بمحافظة المنيا، على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك في إطار دعم منظمات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وتضمنت المبادرة، وفقً للبيان الصادر، الأحد، تنفيذ عددًا من ندوات التوعية من خلال فريق عمل بمراكز سمالوط بالمنيا، وبني سويف، وأبي قرقاص، وملوي، وتناولت المشاكل البيئية بالقرى وطرق حلها، والتعريف بمصادر التلوث البيئي، وأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بحضور عددٍ كبيرٍ من السيدات.

كما تضمنت المبادرة، تنفيذ حملة نظافة وتشجير بمشاركة عدد كبير من شباب وأهالي القرية ضمن مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي.

واستكملت الوزارة، من خلال إدارة الجمعيات الأهلية والإدارة المركزية للإعلام، الندوات وورش العمل التي يتم تنفيذها مع جمعية رعاية أبناء السجينات الغارمات، حيث تم تنفيذ ورش تخص إعادة تدوير الورق وطرق عمل الـ"نوت بوك"، وكيفية إعادة استخدام قصاصات الأقمشة وعمل منتجات مختلفة يمكن الاستفادة منها.

ويجري - حالياً - تنفيذ باقي الندوات وورش العمل مع الجمعية من خلال خطة توعية يتم تنفيذها مع الجمعية لمدة ثلاثة شهور بمعدل ندوة كل أسبوع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العليا للأزمات بأسوان تناقش سيناريو مواجهة السيول أمام المحافظ

    أخبار

  • مصرع 6 بينهم أم وأطفالها الأربعة وإصابة 12 آخرين في سير بالمنيا

    أخبار

  • تخصيص حقيبة لصعوبات التعلم للإدارات التعليمية و11 قرية في المنيا

    أخبار

  • السبت.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

490c610759.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟