البيئة تنفذ مبادرة بيئية مجتمعية في المنيا

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة، ممثلةً في إدارة الجمعيات الأهلية، مبادرةً مجتمعية بيئية بمحافظة المنيا، على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك في إطار دعم منظمات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وتضمنت المبادرة، وفقً للبيان الصادر، الأحد، تنفيذ عددًا من ندوات التوعية من خلال فريق عمل بمراكز سمالوط بالمنيا، وبني سويف، وأبي قرقاص، وملوي، وتناولت المشاكل البيئية بالقرى وطرق حلها، والتعريف بمصادر التلوث البيئي، وأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بحضور عددٍ كبيرٍ من السيدات.

كما تضمنت المبادرة، تنفيذ حملة نظافة وتشجير بمشاركة عدد كبير من شباب وأهالي القرية ضمن مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي.

واستكملت الوزارة، من خلال إدارة الجمعيات الأهلية والإدارة المركزية للإعلام، الندوات وورش العمل التي يتم تنفيذها مع جمعية رعاية أبناء السجينات الغارمات، حيث تم تنفيذ ورش تخص إعادة تدوير الورق وطرق عمل الـ"نوت بوك"، وكيفية إعادة استخدام قصاصات الأقمشة وعمل منتجات مختلفة يمكن الاستفادة منها.

ويجري - حالياً - تنفيذ باقي الندوات وورش العمل مع الجمعية من خلال خطة توعية يتم تنفيذها مع الجمعية لمدة ثلاثة شهور بمعدل ندوة كل أسبوع.