كين يقود تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستقبل نيوكاسل اليوم الأحد، على ملعب سان جيمس بارك، نظيره توتنهام، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2017- 2018.

ويأمل السبيرز، في تحقيق بداية قوية في مستهل مشوارهم للتتويج باللقب الذي كان قريبًا للغاية من ملعب وايت هارت لين، في آخر موسمين، وكذلك الحال مع نيوكاسل الساعي للبقاء في البريميرليج، بعد صعوده هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى.

وفيما يلي تشيكل توتنهام لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: لوريس

شاهد أيضا

خط الدفاع: بيترز- ألديرفيريلد- فيرتونخين- دافيس

خط الوسط: داير- ديمبلي- سيسوكو- إيريكسين- ألي

خط الهجوم: كين