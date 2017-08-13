مودريتش ولورينتي خارج قائمة الريال في السوبر الإسباني

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أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستواجه برشلونة اليوم الأحد، في ذهاب السوبر الإسباني، على ملعب «كامب نو»، والتي شهدت غياب كل من ماركوس لورينتي، وبورخا مايورال، إلى جانب لوكا مودريتش، بسبب الإيقاف وخيسوس فاليخو بسبب الإصابة.

ويخوض ريال مدريد لقاء السوبر باعتباره بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة في اللقاء باعتباره حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وفيما يلي قائمة الريال للسوبر:

حراسة المرمى: نافاس- كاسيا- لوكا زيدان

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خط الدفاع: كارفخال- راموس- فاران- مارسيلو- ناتشو- ثيو

خط الوسط: كاسيميرو- كروس- إيسكو- كوفاسيتش- سيبالوس- أسينسيو

خط الهجوم: رونالدو- بنزيما- بيل- فاسكيز